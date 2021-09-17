الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1508 مواطنين فى قافلة بقرى دمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للآشعة و السونار.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية إلى ١٥٠٨ مواطنين بالقرية، وذلك بإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة، حيث تم تحويل ١٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ ٤ حالات، فضلًا عن إجراء ٨١٥ تحليلًا معمليًا وأيضًا فحص ٣٥ حالة بالآشعة و١٨ حالة أخرى بالسونار، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص وحدة بالقافلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وذلك لتحقيق المستهدف للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ ١٩٨٩ مشروعًا ضمن المشروع القومى للتنمية المحلية و البشرية و المجتمعية" مشروعك "بقيمة قدرها ٣١١.٦٣١.٨٠٤  جنيه وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت" المحافظ "أن تم توفير ٥١٠٠ فرصة عمل تحت مظلة هذا المشروع ، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبنى وطرح المبادرات.

كما أكدت أن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا البرنامج لفتح مجالات جديدة أمام الشباب و محاربة شبح البطالة، وذكرت "الدكتورة منال عوض" أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة سُبل الدعم للمتقدمين والتيسير عليهم و العمل نحو تحقيق الهدف من هذا المشروع حيث تابعت حملة مكبرة لإزالة التعديات بدمياط.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض راس البر

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