تنفيذ 1989 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك» فى دمياط

بتكلفة 311 مليون جنيه

أوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ ١٩٨٩مشروعًا ضمن المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك" بقيمة قدرها ٣١١.٦٣١.٨٠٤ جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت "المحافظ" أن تم توفير ٥١٠٠ فرصة عمل تحت مظلة هذا المشروع، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبنى وطرح المبادرات.

كما أكدت أن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا البرنامج لفتح مجالات جديدة أمام الشباب ومحاربة شبح البطالة، كما تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة سُبل الدعم للمتقدمين والتيسير عليهم والعمل نحو تحقيق الهدف من هذا المشروع.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

واستكمالًا لما حققته المحافظة بالموجة الـ١٨، أكدت "المحافظ" أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز الزرقا، بالإضافة إلى حالة أخرى بمدينة السرو، تابعين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة ٥٢٤ م٢ خلال الحملات التى تم تنفيذها اليوم، منوهة بأن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ١٦ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٠٠٢ م٢.

وفى هذا السياق، أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب حيث تابعت حملة مكبرة لإزالة التعديات في محافظة دمياط.