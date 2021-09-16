الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى يحبط استهداف جازان بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستى

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وتدمير ٤ طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو جازان جنوبي السعودية، حسب قناة "العربية".

 

كما أكد التحالف في بيان مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين بجازان.

 

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو جازان.

 

وشدد التحالف العربي على أن محاولات الحوثيين العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، مؤكداً التصدي لكافة تلك المحاولات.

 

رسالة سعودية إلى مجلس الأمن

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، في وقت سابق أن استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في الرابع من سبتمبر الجاري، بـ3 صواريخ باليستية و3 ‏طائرات مسيّرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏

 

‏جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة، السفير عبدالله المعلمي، إلى ‏مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة ‏الشرقية بالمملكة وجازان ونجران.

 

‏وقال المعلمي: “بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال ‏العدائية العسكرية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، ضد المملكة العربية ‏السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

 

وأضاف: "اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021، ‏بـ3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة طفلين سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة بـ(14) منزلًا سكنيًا". 

 

‏وشدد على أن هذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي، والذي ‏استهدف المدنيين الأبرياء، هو جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ‏ويجب محاسبة ميليشيا الحوثي. ‏

 

‏وأفاد بأن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.‏

 

وطالب السفير عبدالله المعلمي، في ختام الرسالة، بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من ‏وثائق مجلس الأمن.‏

التحالف العربي الحوثيين قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليمن جازان السعودية

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