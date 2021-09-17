«التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدى لـ«تكافل»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل" لما يبلغ 2 مليون أسرة، و113 ألف مستفيد، حيث يعد "تكافل" مساعدة نقدية مشروطة، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل.

وأوضحت الوزارة أن "تكافل" يمنح لمن لا يملك حيازات، على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم "تكافل" للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي "تكافل وكرامة"، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



الأوراق المطلوبة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة منها:-

-ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن يعمل بالحكومة أو له أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

-أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال حديثو الولادة وحتى سن 18 سنة.

-تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات الرقم القومي سارية، شهادات الميلاد، وثائق الزواج، أو الطلاق، أو الوفاة أو الهجر، وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأمن 50% أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

شروط الحصول على تكافل

متابعة الأم الحامل التي تحصل على دعم تكافل في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

- تكون الأم الحاصلة على دعم «تكافل» معها كارت المتابعة، ومسجل به 3 مرات متابعة على الأقل في الشهر.

- عقب ولادة الأم، يجب عليها إجراء متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- الأطفال من أول سن الميلاد، يتم عمل كارت متابعة لهم، لإثبات أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية مثل التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم.

- يجب متابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة.

- يشترط حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.