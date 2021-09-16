الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار الرئيس للصحة: مصر رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، والنظافة، مؤكدًا أن مصر قد دخلت فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا ونتمنى المرور منها بخير.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن أطباء الصدر قدموا مجهودا كبيرا فى مواجهة فيروس كورونا، ومصر نجحت على مدار عامين للحد من انتشار الفيروس، مردفا: "مصر تتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين"، مؤكدا أن كل شىء فى مصر يكون له موازنة خاصة، ولكن وزارة الصحة لديها موازنة مفتوحة فى ظل جائحة كورونا.

وتابع تاج الدين، أن مصر تتعامل بشكل علمى ودبلوماسى لنقل ما تم فى مواجهة كورونا على سفراء الاتحاد الأوروبى، موضحا أن مصر أجرت كل الجهود لرفع كفاءة المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن مصر استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات بالتزامن مع جهود التصنيع المحلى لمواجهة كورونا، وموضحا أنها رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا.

وأوضح أن البلاد تسير بتوازن فى كل شىء، وتعمل على توفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

صحتك ثروتك.. أطباء يتحدثون عن إطلاق أول حملة فى مصر والشرق الأوسط لصحة الرجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا