غرق طفل فى شاطئ «الهانوفيل» غرب الإسكندرية

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، بشاطئ الهانوفيل المميز بالعجمي غرب الإسكندرية، بعد أن جرفته الأمواج لداخل مياه البحر، فيما تبحث قوات الإنقاذ عن جثمانه.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إن حالة الغرق لطفل يُدعى احمد محمد، يبلغ من العمر ١٣ عامًا، وقد لقى مصرعه غرقًا فى شاطئ الهانوفيل المميز، مناشدًا غواصين الإسكندرية سرعة الوصول لمكان الغرق، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى أقرب وقت، ويغفر له ويرحمه، ويرزق أهله الصبر والسلوان.



وكان قد شهد شاطئ النخيل بالعجمي غرب الأسبوع الماضي، غرق طفل يدعى يوسف خالد، رغم إغلاق الشاطئ أمام الجمهور بقرار النيابة العامة، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري، ومجموعة غواصين الخير المتطوعين، جثمانه بعد أكثر من 24 ساعة من البحث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تم انتشال الجثمان في فجر ثاني أيام البحث من فريق الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير المتطوعين.



وأوضح المالحي لـ«الدستور» أن غرفة عمليات الفريق تلقت بلاغًا بحالة غرق لطفل يدعى يوسف خالد، يبلغ من العمر ١٤عامًا بشاطئ النخيل، غرق الساعة بشاطئ النخيل، بين الحاجز الرابع والخامس، وقد تلقى فريق غواصين الخير البلاغ.



وأضاف أن الغريق كان يسبح مع شقيقاته الفتيات ثم جرفته الأمواج وقت الغروب، وتم وصول فرقة من الغواصين بعد تلقي البلاغ للبحث عن جثة الغريق.