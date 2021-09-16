الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا الشمالية تؤكد طلبها دعمًا عسكريًا لمواجهة انتشار كورونا

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا الشمالية

أكدت أيرلندا الشمالية أنها طلبت دعماً عسكرياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس أن هذا التطور يؤكد بشكل أساسي تقريراً سابقاً لها أشار في هذا الصدد إلى أن بلفاست طلبت بالفعل ما يصل إلى 100 من العاملين الطبيين في القوات المسلحة للمساعدة.

ووصف وزير الصحة، روبن سوان، الخدمة الصحية بأنها "تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل"، مضيفاً أن الموظفين "مرهقون".

وشدد سوان على تصميمه لـ "تفعيل أي إجراء من شأنه أن يخفف الوضع بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أن النظام الصحي لا يمتلك القدرة على التعامل مع مستويات الحاجة والطلب الواردة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

ايرلندا الشمالية فيروس كورونا ايرلندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

أمراء الدم على المنصة الدولية.. هل تسللت الأقلام الإرهابية لـ«أمازون مصر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا