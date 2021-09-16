أيرلندا الشمالية تؤكد طلبها دعمًا عسكريًا لمواجهة انتشار كورونا

أكدت أيرلندا الشمالية أنها طلبت دعماً عسكرياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس أن هذا التطور يؤكد بشكل أساسي تقريراً سابقاً لها أشار في هذا الصدد إلى أن بلفاست طلبت بالفعل ما يصل إلى 100 من العاملين الطبيين في القوات المسلحة للمساعدة.

ووصف وزير الصحة، روبن سوان، الخدمة الصحية بأنها "تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل"، مضيفاً أن الموظفين "مرهقون".

وشدد سوان على تصميمه لـ "تفعيل أي إجراء من شأنه أن يخفف الوضع بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أن النظام الصحي لا يمتلك القدرة على التعامل مع مستويات الحاجة والطلب الواردة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.