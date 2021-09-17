مصادر: تحسن الحالة الصحية لأسقفى «أسوان» و«المحلة» بعد إصابتهما بفيروس كورونا

علمت" الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، وجود تحسن في الحالة الصحية لكل من الأنبا هدرا مُطران أسوان، والأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى الذان كانا قد أعلنا مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد مُغاير، أصدر دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، بيانًا رسميًا نفى فيه الشائعات المُثارة حول صحة الأنبا بيسنتي، مؤكدًا أن صحته في وضع حسن.



وقال الدير في بيانه الصادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "الأحباء المباركين، نود أن نطمئن الجميع على صحة أبينا وراعينا الغالي نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، إنه بخير وفي صحه طيبة، وإن الأخبار المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيقة وليست صادرة من الدير، سيدنا بخير بصلواتكم جميعا، دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة".



وكانت قد أعلن القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عودة نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي إلى العمل بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.



و قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه توجه نيافته إلى مقره بدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي لقضاء فترة النقاهة حسب نصيحة الأطباء، وكان في استقباله عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.



وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان نيافة الأنبا كيرلس قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين، دخل على إثرها أحد المستشفيات، ليخضع للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء، حتى تعافيه وخروجه.



وتستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، احتفالاتها بعيد النيروز المُبارك الذي هو عيد رأس السنة القبطية وتستمر الاحتفالات حتى عيد الصليب يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.