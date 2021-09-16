بريطانيا: 4.2 مليون شخص بالغ دون الـ40 لم يتلقوا جرعتهم الأولى من لقاحات كورونا

قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إن نحو 4.2 مليون شخص بالغ دون سن الأربعين في البلاد لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

أضافت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس، أن نسبة الذين ظلوا غير ملقحين تبلغ 21٪ في اسكتلندا و25٪ في إيرلندا الشمالية، و22٪ في إنجلترا و23٪ في ويلز.

وأتاحت السلطات البريطانية الجرعات الأولى من لقاح كورونا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر نهاية شهر يونيو الماضي.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يبلغ حتى الآن ما يقارب 7.3 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.