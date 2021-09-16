الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لـ3 دول

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، في القصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد سفراء جدد لكندا وأسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الغزواني تسلم أوراق اعتماد السيدة استوارت نيل، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لدولة كندا لدى موريتانيا، كما بحث الرئيس معها العلاقات البناءة القائمة بين البلدين في المجالات التجارية والثقافية والتعاون فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وقالت سفيرة كندا إنها على استعداد للعمل من أجل تعميق وتعزيز هذا التعاون.

على صعيد متصل، تسلم الرئيس الموريتاني أوراق اعتماد السيد جونس غويليم بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، ونقلت الرئاسة عن الدبلوماسي الأوروبي قوله إن اللقاء كان فرصة كبيرة لفهم مجمل هذه العناصر التي من شأنها توجيه العمل طيلة فترة انتدابه في نواكشوط.

أضاف أن الاتحاد الأوروبي يرتبط منذ أمد بعيد بشراكة قوية جدا مع موريتاني وقد تمكن الاتحاد الأوربي منذ 2014 من استثمار أكثر من 750 مليون يورو في موريتانيا، وقال: "نحن في أوروبا لدينا مخطط طموح جدا يقوم على دعائم وخبرة قوية سنضعه في خدمة موريتانيا، وسيرتكز هذا الدعم على مجالات التعليم والصحة والتكوين المهني والتحديات المرتبطة بالأمن والهجرة السرية".

كما تسلم الرئيس الموريتاني كذلك أوراق اعتماد السيدة ميريام الفاريز دولا روزا، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للمملكة الإسبانية لدى موريتانيا، ونقل بيان الرئاسة الموريتانية عن الدبلوماسية الإسبانية قولها إن بلادها وموريتانيا تربطهما روابط تاريخية من الصداقة ويطمحان لقيام علاقات استثنائية بينهما.

وتسلم الرئيس الغزواني أوراق اعتماد السيدة إيزابيل هنين، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى موريتانيا، وعبرت الدبلوماسية الألمانية عن خالص تمنياتنا لموريتانيا بالتقدم والازدهار في ظل نظام ديموقراطي تشاركي يضمن الاستقرار.