أوزبكستان: تسجيل 619 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت أوزبكستان: تسجيل 619 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 166 ألفًا و644 حالة.

أوضحت وزارة الصحة الأوزبكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، : أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1175 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 159 ألفًا و444 متعافيًا على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق التنفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.