«تعالج 12 نوعًا من السرطان».. أفضل الطرق لزراعة شجرة القشطة

كشف تقرير للإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن شجرة القشطة تعالج 12 نوعا من السرطان، وتنتشر زراعتها في أمريكا الجنوبية وأنواع أخرى في مصر والهند.

وأوضح التقرير أنه يزرع في مصر أنواع متعددة من شجرة القشطة والتي منها الآتي:

●القشطة البلدي.

هي من أكثر الأنواع انتشارا في مصر، تتمتع بقدرتها على تحمل الجو الحار الجاف مثل جو الصعيد، ولكن لا تتحمل البرودة، بالاضافة إلي قدرتها علي تحمل الأراضي الجيرية

والقشطة البلدي من الأشجار صغيرة الحجم، ذات أوراق صغيرة رمحية، أما الثمار صغيرة يصل قطرها إلى حوالي من ٧-٩سم وشكلها كروي أو بيضاوي أو قلبي لونها أخضر مصفر.

●القشطة الهندي.

تزرع القشطة الهندية في مناطق الجو المعتدل مثل السواحل الشمالية والدلتا، وهي أكبر من شجرة القشطة البلدي في الحجم، تكون أوراق القشطة الهندية قلبية الشكل، قطيفية الملمس خاصة السطح السفلي لوجود الزغب عليه، أما الثمرة كبيرة الحجم مستديرة أو بيضية الشكل لونها أخضر فاتح.

● القشطة قلب الثور.

هي من الأشجار كبيرة الحجم يصل ارتفاعها الى حوالى ٢٠ قدم ونموها غير منتظم، تتحمل البرودة بدرجة كبيرة، تسقط معظم أوراقها في فصل الشتاء، الثمرة كبيرة الحجم.

●القشطة الشريماتا

هى هجين بين القشطة البلدي والهندي، وهي قوية النمو أكبر في الحجم من شجرة القشطة البلدي، وتكون الثمرة كبيرة الحجم وأقل تفصيصًا من ثمرة القشطة البلدي واللحم حلو المذاق.

●الأنواع الأخري

القشطة المزة، القشطة أبلاما، القشطة جلابرا، القشطة مونتانا، القشطة سنجالينز

طرق الزراعة:

في العادة تزرع القشطة عن طريق البذور ولكن يمكن زراعتها عن طريق العقل، وتبدأ العملية بإحضار العقل من الشجرة الأم، بحيث يتراوح طول الفعل من ١٥ إلى ٢٠ سم، ثم بعد ذلك يتم إزالة جزء من اللحاء الخارجي للعقلة بمقدار ٤ سم، ثم إضافة هرمون التجذير الي الجزء المقشوط، وفي حالة عدم توفر هرمون التجذير يمكن استخدام صبار الأوليفيرا.

ويتم تغطية العقل بكيس بلاستك به فتحات صغيرة، وبعد ذلك يبدأ العقل في إنتاج الأوراق، ويمكن نقلها إلى الأرض المستدامة خلال الربيع.

تلقيح شجرة القشطة

على الرغم من أن حبوب لقاح القشطة جيدة التكوين وخصبة وقادرة على القيام بوظيفتها، إلا أن هذا اللقاح غير قادر على تلقيح مياسم نفس الزهرة، لذلك لابد من إجراء التلقيح اليدوي القشطة

ويتم ذلك عن طريق جمع الأزهار المسنة التي تتميز بفقد نضارتها وتباعد بتلاتها ونضج حبوب لقاحها في أكياس من الورق قرب غروب الشمس وتترك حتى الصباح

وبعد ذلك تهز الأزهار جيدًا على قطعة من الورق أو لوح زجاجي نظيف و تنخل الأزهار على منخل دقيق وتجمع حبوب اللقاح في زجاجة

وبعدها يقوم الفرد بمسك الزهرة باليد اليسرى بين ثلاثة أصابع وثنى إحدى البتلات الثلاثة إلى الخلف بواسطة الإبهام فيظهر بذلك الحامل الزهري الذى توجد عليه الكرابل، ويقوم بتمرير فرشاة مغموسة ومحملة باللقاح باليد اليمنى وتلامس بها المياسم العديدة الموجودة بالزهرة، وتجري تلك العملية في الصباح الباكر أو بعد العصر خلال شهر مايو وتستمر حتى شهر يوليو

كيفية زراعة فاكهة القشطة في المنزل

تمر عملية زراعة القشطة بالمنزل بعدد من المراحل أولها اجمعي البذور من ثمرة قشطة جيدة المظهر، ولذيذة المذاق، وبعد ذلك يتم نقعها في ماء دافئ 24 ساعة، الان ذلك يُسرع من عملية إنبات البذور.

يتم وضع البذور في حاوية تحتوي على تربة خصبة غير رملية ورطبة وجيدة التهوية والتصريف، و تستغرق البذور نحو 30 يوميًا حتى تنبت. بعد الإنبات يمكنكِ نقلها إلى حديقة منزلك ورعايتها، بحيث تتعرض لحرارة الشمس المباشرة ثماني ساعات يوميًا في الأقل.

يتم سقي الشجرة بالماء مرة كل أسبوعين، والتوقف عن الري إذا كان المناخ ممطرًا