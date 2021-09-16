الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ورشة حدادة لتصنيع أبراج ومحولات الكهرباء بدون ترخيص فى المنيا

الشرطة
الشرطة

تمكنت اليوم الخميس، حملات شرطة الكهرباء من ضبط ورشة لتصنيع الأبراج ومحولات الكهرباء بدون ترخيص في المنيا.

تلقى اللواء محمد يوسف مدير مباحث شرطة الكهرباء معلومات أولية من المقدم علاء عبدالصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا بوجود ورشة حدادة بني مزار تقوم بتصنيع الأبراج الكهربائية ومحولات دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات، الأمر مما يؤثر ببيعها للمواطنين، واستخدامها بالضرر على شبكة الكهرباء، وزيادة نسبة الفاقد والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وعلى الفور أمر اللواء محمد يوسف بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث الإدارة وتمكن المقدم علاء عبدالصمد من ضبط المتهم صاحب الورشة بعد إذن النيابة العامة، وبحوزته ٢٨ برج جهد متوسط كامل التصنيع وكمية كبيرة من الزوايا الحديدية مختلفة الأحجام لتصنيع ١٢ برج جهد متوسط و٢ لوحة جهد منخفض و٥١ حاملا لعزل تيار الجهد المتوسط و٤ ترنس لحام و٢ صاروخ ديسك، وتم عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

حملات الأمن الاقتصادي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى أنواعها.

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3194) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12828) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (176) قضية فى مجال الضرائب العامة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (130) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1044) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، مواد بترولية).

بدون ترخيص وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية شبكة الكهرباء النيابة العامة شرطة النقل والمواصلات شرطة الكهرباء غير مطابقة للمواصفات شرطة التموين والتجارة الضرائب العقارية كافة المخالفات محطات السكك الحديدية كافة المخالفات والظواهر السلبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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