الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «عربية النواب»: موقف مصر الداعم للعراق ينال تقدير العراقيين والعرب

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الموقف المصري المشرف الداعم للعراق ووحدته، والعمل على استعادة مكانته واستقراره مرة أخرى وسط الدول العربية، ينال تقدير ملايين العراقيين والعرب.

ولفت المغازي، في بيان، إلى التصريحات التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتأكيده استعداد مصر التام لدعم العراق في مختلف المجالات حتى استعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية أن مصر تتبنى موقفًا سياسيًا عظيمًا من العراق، ومن كل الدول العربية التي تعاني الإرهاب والميليشيات والتدخل الأجنبي، وهو مساندتها التامة في إطار دعم الدولة الوطنية لاستعادة قوتها. فمصر ترى أن المهدد الأول للاستقرار في المنطقة، هو استهداف الدولة الوطنية كما جرى من قبل في حالة مصر من قبل بعض التنظيمات الإرهابية، قبل ثورة 30 يونيو 2013، وقدرة مصر بعد ذلك بقيادة الرئيس السيسي على دحر هذه الكيانات والانطلاق نحو آفاق التنمية والتقدم.

واختتم النائب بأن مصر لم تبخل على العراق بكل ما لديها من إمكانيات، كما أن مشاركة الرئيس السيسي في أكثر من قمة ثنائية وثلاثية من أجل العراق كان ولا يزال أكبر دعم له.

يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب مجلس النواب الموقف المصري الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقي العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مدبولى: حريصون على دعم خطوات التنمية التى يتطلع إليها الشعب الليبى

رواد معرض «أهلًا مدارس»: الأسعار في متناول الجميع وكافة المستلزمات متوفرة (فيديو)

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 بالخطوات إلكترونيا

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية