رئيس «عربية النواب»: موقف مصر الداعم للعراق ينال تقدير العراقيين والعرب

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الموقف المصري المشرف الداعم للعراق ووحدته، والعمل على استعادة مكانته واستقراره مرة أخرى وسط الدول العربية، ينال تقدير ملايين العراقيين والعرب.

ولفت المغازي، في بيان، إلى التصريحات التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتأكيده استعداد مصر التام لدعم العراق في مختلف المجالات حتى استعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية أن مصر تتبنى موقفًا سياسيًا عظيمًا من العراق، ومن كل الدول العربية التي تعاني الإرهاب والميليشيات والتدخل الأجنبي، وهو مساندتها التامة في إطار دعم الدولة الوطنية لاستعادة قوتها. فمصر ترى أن المهدد الأول للاستقرار في المنطقة، هو استهداف الدولة الوطنية كما جرى من قبل في حالة مصر من قبل بعض التنظيمات الإرهابية، قبل ثورة 30 يونيو 2013، وقدرة مصر بعد ذلك بقيادة الرئيس السيسي على دحر هذه الكيانات والانطلاق نحو آفاق التنمية والتقدم.

واختتم النائب بأن مصر لم تبخل على العراق بكل ما لديها من إمكانيات، كما أن مشاركة الرئيس السيسي في أكثر من قمة ثنائية وثلاثية من أجل العراق كان ولا يزال أكبر دعم له.