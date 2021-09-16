الخميس 16 سبتمبر 2021
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محافظات

رئيس غرفة الملاحة: الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بمنطقة "شرق بورسعيد"..

غرفة الملاحة: الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بمنطقة «شرق بورسعيد»

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

قال عادل لمعي ممثل غرفة الملاحة المصرية، خلال كلمته بالجلسة الثانية من منتدى بورسعيد الاقتصادي المنعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين، إن الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بهذه المنطقة الواعية، واليوم لدينا ما يقرب من 5 كيلومتر طولي أرصفة ظهير صناعي ولوجيستي، وبالفعل نحن كقطاع خاص ورجال أعمال نحتاج لمزيد من المزايا المقدمة من رجال الأعمال، وبدون رجال الأعمال المصريين لن يكون هنا عرب أو أجانب.

وأضاف لمعي خلال كلمته: "وبرغم ذلك فلابد من تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات في المشروعات اللوجستية والبحرية وغيرها، فقد كانت سمعة مصر على المحك وقت السفينة الجانحة، لكن قناة السويس برجالها الأوفياء استطاعوا في 6 أيام إنهاء الأزمة".

وتابع لمعي: "لدينا بنية تحتية محترمة لكن نحتاج مزيدًا من التسهيلات، فحجم التجارة الائتمانية في مصر تبلغ 80 مليار جنيه مصري وسؤالنا هو: هل المناطق اللوجستية عندنا مؤهلة لاستيعاب هذا الرقم؟"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء افتتح المركز اللوجستي العالمي في العاشر من رمضان ونحتاج لمثل هذه المشروعات في منطقة شرق بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أحلام الدولة المصرية تتحقق علي أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر، وذلك بعد أن أنفقت بها الحكومة أعلي الإستثمارات خلال الأعوام الماضية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك مشروعات عملاقة شهدتها محافظة بورسعيد، أبرزها الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والمزارع السمكية.

وأضاف المحافظ، أن المنتدى يحمل اسم شرق بورسعيد حلم جديد، ويهدف إلي التسويق لمنطقة شرق بورسعيد والتي تنظر إليها الدولة بعين تنمية وتعمير سيناء.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية قدمت كل الإجراءات المحفزة للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد، داعيًا كل المستثمرين لضخ الاستثمارات في المنطقة.

رئس بورسعيد ميناء امكانيات مؤتمر

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