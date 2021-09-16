رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 بالخطوات إلكترونيا

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات وظهور تنسيق المرحلة الثانوية، ولذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021

يمكن للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية التقديم في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها (العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية،..) وبنظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات من خلال هذا الموقع المخصص لخدمة الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا)؛ للالتحاق بالعام الدراسي المقبل (2021-2022) وذلك لتفادي التكدس والتزاحم أثناء التقديم اليدوي بالمدارس والإدارات التعليمية خاصة مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وفقا لتقارير مستشفيات العزل والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والتي أعلنت رسميا دخول مصر في الموجة الرابعة من الفيروس.

خطوات التقديم في المرحلة الثانوية إلكترونيا

يستطيع طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية الاستعلام الإلكتروني للالتحاق بالمدارس الثانوية بجميع أنواعها المختلفة وسنوات دراستها بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للتقديم الثانوي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي.

كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة. (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة بيانات المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب (أرقام ونسبة مئوية).

ملئ استمارة الرغبات (كتابة 3 مدارس من نفس نوع التعليم الراغب فيه الطالب)

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لينك موقع التقديم في الصف الأول الثانوي

موعد بدء العام الدراسي الجديد

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي وذلك للتقديم قبل بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022) والذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل وفقا للمخطط الزمني لوزاتي التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك ليتمكن هؤلاء الطلاب من الانتظام في المدارس وتلقي المناهج الدراسية مع زملائهم مما تقدموا بالفعل بأوراقهم للمدارس الثانوي مما اجتازوا امتحانات الدور الأول.