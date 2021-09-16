الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 بالخطوات إلكترونيا

طلاب
طلاب

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات وظهور تنسيق المرحلة الثانوية، ولذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021

يمكن للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية التقديم في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها (العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية،..) وبنظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات من خلال هذا الموقع المخصص لخدمة الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا)؛ للالتحاق بالعام الدراسي المقبل (2021-2022) وذلك لتفادي التكدس والتزاحم أثناء التقديم اليدوي بالمدارس والإدارات التعليمية خاصة مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وفقا لتقارير مستشفيات العزل والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والتي أعلنت رسميا دخول مصر في الموجة الرابعة من الفيروس.

txt

محافظ المنوفية: نزول درجات مجموع القبول بالتعليم الثانوي العام والفني

txt

«التعليم» تطالب «مديرية القاهرة» باعتماد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفني

خطوات التقديم في المرحلة الثانوية إلكترونيا

يستطيع طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية الاستعلام الإلكتروني للالتحاق بالمدارس الثانوية بجميع أنواعها المختلفة وسنوات دراستها بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للتقديم الثانوي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي.
  • كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة. (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)
  • كتابة بيانات المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.
  • كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب (أرقام ونسبة مئوية).
  • ملئ استمارة الرغبات (كتابة 3 مدارس من نفس نوع التعليم الراغب فيه الطالب)
  • الضغط على الحفظ.

اقرأ أيضا 

لينك موقع التقديم في الصف الأول الثانوي

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي وذلك للتقديم قبل بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022) والذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل وفقا للمخطط الزمني لوزاتي التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك ليتمكن هؤلاء الطلاب من الانتظام في المدارس وتلقي المناهج الدراسية مع زملائهم مما تقدموا بالفعل بأوراقهم للمدارس الثانوي مما اجتازوا امتحانات الدور الأول.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي الاول الثانوى التقديم للصف الأول الثانوي الثانوي الشهادة الاعدادية المرحلة الثانوية التقديم للصف الأول الثانوي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

الرئيس السيسى لـ«الدبيبة»: مصر ترفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم