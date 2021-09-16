خدمات جديدة لتسهيل حصول كبار السن وذوي الهمم على بطاقة الرقم القومى

أطلقت مصلحة الأحوال المدنية خدمات جديدة لتسهيل حصول المواطنين وخصوصا كبار السن وذوي الهمم، على بطاقة الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة من خلال الاتصال بالرقم 15340 وطلب الخدمة.

مصلحة الأحوال المدنية

وسيقوم مندوب من مصلحة الأحوال المدنية بالتوجه إلى طالب الخدمة فى منزله وسيتم تسليمه بطاقة الرقم القومى أو إحدى المصدرات السابق ذكرها له بالمنزل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى الاستمرار برفع كفاءة الخدمات والتسهيل على المواطنين بكافة السبل لتقديم خدمات القطاع لمواكبة تطبيق خطة الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا فى عملية تقديم الخدمات بسهولة.

وأتاح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على الأوراق الثبوتية، من بنيها القيد العائلي، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتوصيلها حتى المنزل، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مراكز تكنولوجية متنقلة «مجهزة فنياً ولوجيستياً»، وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية المجتمعية وذات الكثافات السكانية العالية، وكذا المناطق الساحلية للمترددين بنطاقها خلال الفترة الصيفية

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.