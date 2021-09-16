مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

تتسلم مصر خلال ساعات أول دفعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، وتقدر بـ2.5 مليون جرعة، والذي يجرى منحه للمواطنين على جرعتين.

وأوضحت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، أنه تم التغلب على أزمة تخزين لقاح "فايزر"، حيث يتم تخزيم اللقاح في درجة حرارة تتراوح من 60 إلى 80 درجة تحت الصفر، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

وفيما يخص لقاح «موديرنا»، أكدت المصادر أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولهى منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب السفر إلى 175 مكتبا بدلاً من 145 مكتبا، على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه جارٍ تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.

وناشدت المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاح فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فاعليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.