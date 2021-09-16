حصاد مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية بمركز الحرية.. الليلة

تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حصاد مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية"، والتي يقيمها مركز الحرية التابع لصندوق التنمية الثقافية الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة أكوا رتسا الثقافية.

تتناول الندوة إلقاء الضوء على نتاج الورش التطبيقية وندوات التقنيات السردية نماذج من إبداعات أعضاء المبادرة، وهي: «حوارى وحكايات متتالية سردية لعباس حسين ـ عدل افتراضى رواية لسالمة المغربى ـ الفنتازيا في الرواية السكندرية نقد للدكتورة عبير خالد ـ ابن أبوربيع السكندري رواية لأحمد قاصد ـ رواية بيت بازرعة لمحمد عباس ـ رواية ميدافللو رواية لأمينة الزغبي- المجموعة القصصية سوف أشبه جدتي لبسنت حسين- رواية بديعة لمصطفى عوض ـ أشرعة بيضاء كتاب نقدي لإيمان الزيات ـ مجاذيب النشوى مجموعة قصصية لإيمان مرزوق ـ بين حياتين رواية لعبير خالد».

يشارك في اللقاء ويناقش إبداعات المشاركين ونتاجهم كل من: الناقدة دكتورة سحر شريف،و الناقد دكتور محمد عبد الحميد، و يدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.

مناقشة المجموعة القصصية «ربما يحيا»



في سياق متصل، تعقد بمكتبة ميكرفون بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «ربما يحيا»، للكاتبة هالة الزقم، يناقشها كلًا من: الدكتور محمد أبو المجد، والشاعرة الناقدة أميرة عبد الشافي.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للمجموعة: «ستجد فنجان الشاي بطلًا في قصة ستتعرف على صاحب البونبون الذي يعيش في مخزن حقير يقرأ الكتب و الجرائد ثم يمسح بها فضلاته وهو يستمتع لإذاعة لندن، ستقابل جميلة الأمية البسيطة التي تفوقت على رواد التنمية البشرية، ستتعرف على أحد باشاوات الزمن الحالي و تعرف ماذا يمكن أن يثير رعبه؟ ستعيش يومًا مع نسوة القرية الملبوسات وتعرف متى تحضر الجان التي تتلبسهن، ستحبس أنفاسك من فرط الغموض والإثارة أثناء متابعتك لأكثر الجرائم غرابة».

حفل جديد لفرقة تراث سيد درويش ببشتاك

كما يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك في مقره الكائن بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء نفس اليوم، حفل جديد لفرقة تراث محبي سيد درويش.

يأتي الحفل في إطار ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش، والتي توافق العاشر من سبتمبر 1923، الحفل قيادة المايسترو محمد حسن درويش، ويتضمن مجموعة من أشهر مؤلفاته منها: «يا عشاق النبي، عين الحسود، قوم يا مصري، بلادي بلادي، فيها حال من الأحوال من رواية شهرزاد».

يشار إلي أن الشيخ عبد العزيز البشري هو أول من اكتشف فنان الشعب سيد درويش، ملحن النشيد الوطني المصري «بلادي.. بلادي».

أحدث سيد درويش ثورة في عالم الموسيقى العربية، حيث نقلها من القوالب التركية إلى النغم المصري الأصيل، تلك الأنغام التي استلهمها من محيطه المصري الطبيعي، وأحاطه في أغاني العمال من الشيالين، والبنائين، والفلاحين، ليحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم الموسيقى المصرية.