الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حصاد مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية بمركز الحرية.. الليلة

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حصاد مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية"، والتي يقيمها مركز الحرية التابع لصندوق التنمية الثقافية الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة أكوا رتسا الثقافية.

تتناول الندوة إلقاء الضوء على نتاج الورش التطبيقية وندوات التقنيات السردية نماذج من إبداعات أعضاء المبادرة، وهي: «حوارى وحكايات متتالية سردية لعباس حسين ـ عدل افتراضى رواية لسالمة المغربى ـ الفنتازيا في الرواية السكندرية نقد للدكتورة عبير خالد ـ ابن أبوربيع السكندري رواية لأحمد قاصد ـ رواية بيت بازرعة لمحمد عباس ـ رواية ميدافللو رواية لأمينة الزغبي- المجموعة القصصية سوف أشبه جدتي لبسنت حسين- رواية بديعة لمصطفى عوض ـ أشرعة بيضاء كتاب نقدي لإيمان الزيات ـ مجاذيب النشوى مجموعة قصصية لإيمان مرزوق ـ بين حياتين رواية لعبير خالد».

يشارك في اللقاء ويناقش إبداعات المشاركين ونتاجهم كل من: الناقدة دكتورة سحر شريف،و الناقد دكتور محمد عبد الحميد، و يدير اللقاء الكاتب رشاد بلال. 

مناقشة المجموعة القصصية «ربما يحيا»


في سياق متصل، تعقد بمكتبة ميكرفون بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «ربما يحيا»، للكاتبة هالة الزقم، يناقشها كلًا من: الدكتور محمد أبو المجد، والشاعرة الناقدة أميرة عبد الشافي.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للمجموعة: «ستجد فنجان الشاي بطلًا في قصة ستتعرف على صاحب البونبون الذي يعيش في مخزن حقير يقرأ الكتب و الجرائد ثم يمسح بها فضلاته وهو يستمتع لإذاعة لندن، ستقابل جميلة الأمية البسيطة التي تفوقت على رواد التنمية البشرية، ستتعرف على أحد باشاوات الزمن الحالي و تعرف ماذا يمكن أن يثير رعبه؟ ستعيش يومًا مع نسوة القرية الملبوسات وتعرف متى تحضر الجان التي تتلبسهن، ستحبس أنفاسك من فرط الغموض والإثارة أثناء متابعتك لأكثر الجرائم غرابة».

 

حفل جديد لفرقة تراث سيد درويش ببشتاك

كما يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك في مقره الكائن بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء نفس اليوم، حفل جديد لفرقة تراث محبي سيد درويش.

يأتي الحفل في إطار ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش، والتي توافق العاشر من سبتمبر 1923، الحفل قيادة المايسترو محمد حسن درويش، ويتضمن مجموعة من أشهر مؤلفاته منها: «يا عشاق النبي، عين الحسود، قوم يا مصري، بلادي بلادي، فيها حال من الأحوال من رواية شهرزاد».

يشار إلي أن الشيخ عبد العزيز البشري هو أول من اكتشف فنان الشعب سيد درويش، ملحن النشيد الوطني المصري «بلادي.. بلادي».

أحدث سيد درويش ثورة في عالم الموسيقى العربية، حيث نقلها من القوالب التركية إلى النغم المصري الأصيل، تلك الأنغام التي استلهمها من محيطه المصري الطبيعي، وأحاطه في أغاني العمال من الشيالين، والبنائين، والفلاحين، ليحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم الموسيقى المصرية.

حصاد مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية صندوق التنمية الثقافية التقنيات السردية المجموعة القصصية ربما يحيا

مواد متعلقة

أحمد فضل شبلول يناقش روايته الحجر العاشق بالحرية للإبداع في الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة