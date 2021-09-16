«كوبتك أورفانز» تكرم الفائزين بمنحة ماجد عطية فى واشنطن

أقامت هيئة كوبتك أورفانز حفلًا لتكريم الفائزين بمنحة ماجد عطية في عامها الثاني، وذلك في مقرها الرئيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وهنأت نيرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذي للهيئة، سارة إبراهيم الفائزة بالمنحة والطالبة بكلية الإعلام والدراسات القانونية بجامعة نورث ويسترن بشيكاغو.

كما حضر حفل التكريم الفائزة بالمنحة للعام الدراسي السابق كارين سامي وبعض الضيوف من الشخصيات الهامة في الجالية المصرية في المنطقة والداعمة لعمل ورسالة الهيئة.

تهدف منحة ماجد عطية الدراسية إلى تكريم المتميزين من الطلبة المصريين المقيمين بالولايات المتحدة في رحلة تعليمهم العالي في الجامعات الأمريكية المرموقة في التخصصات المختلفة؛ تشجيعًا لهم للاستمرار في التميز العلمي والتمسك بهويتهم المصرية كسفراء عن وطنهم مصر في أمريكا.

تُعد المنحة مبادرة غير مسبوقة من قبل منظمة قبطية غير هادفة للربح لدعم التعليم العالي للشباب المصري بالمهجر.

وأطلقت هيئة كوبتك أورفانز منحة "ماجد عطية" في عام 2020 بعد رحيله تكريمًا لتراثه ومسيرته التعليمية والعملية الطويلة، فكان يؤمن بأن التعليم هو مفتاح التقدم، الأمر الذي دفعة للعمل بلا كلل لمساعدة العديد من المصريين في أمريكا على التميز العلمي وربطهم ببلدهم مصر.

فمنذ نشأتها لأكثر من 30 عامًا، حملت كوبتك أورفانز على عاتقها تشجيع تعليم المصريين والتميز والوصول فيه إلى أعلى الدرجات الممكنة لما له دور حيوي في بناء الوطن وتحقيق خيره واستقراره.

ومن خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة استطاعت الهيئة تغيير حياة أكثر من 65000 طفل بمصر وذلك من خلال مساعدتهم للاستمرار في التعليم وبناء مهاراتهم الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، تشجع الهيئة مشاركيها على التطوع والمشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم المحلية لحث الشباب للشعور بالمسؤولية تجاه تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم وبلدهم والعالم. كما تحرص الهيئة على ابراز دور المصريين بالخارج ومساهماتهم المختلفة لدعم الطلبة في مراحل التعليم المختلفة بمصر وأمريكا.