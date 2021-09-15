الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى للشباب: «لو بتحبوا بلدكم اشقوا عشانها»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنموذج السيدة بوسي سعد، أول حدادة في المنصورة، التي تشقى من أجل الإنفاق على أشقائها وأبنائها.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة لـ"التاسعة": "بتعمل كده عشان توفر لهم مطالبهم، وبترعى أبناءها، وهي مش كبيرة في السن عشان تقوم بالحمل ده كله، لو احنا بنحب بلدنا هل مستعدين نشقى عشانها".

وأضاف: “عندنا 65 مليون شخص تحت سن الـ45 سنة، لو 10% فقط منهم بيحبوا البلد بجد، ومستعدين يعملوا بجد، هيبقوا 6 ملايين، لو هيعملوا بقسوة على نفسهم لأجل خاطر البلد، تفتكر البلد رايحة لفين”.

وتابع الرئيس السيسي: "تفتكر رد الفعل على البلد ده هيبقى إيه لو 6 ملايين عملوا بقسوة على نفسهم لأجل خاطر البلد، تعالوا نحب البلد صح، تعالوا ندي البلد صح".

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