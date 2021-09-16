زيوت أساسية لآلام العضلات والمفاصل

يُعتبر كبار السن وأولئك الذين يمارسون الرياضة ومختلف الأنشطة الشاقة الأخرى عرضة للألم والتهاب العضلات والمفاصل.

وينطبق الشيء نفسه على الأفراد الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تسبب الألم والوجع، مثل التهاب المفاصل والتهاب الدماغ والنخاع العضلي، فإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين غالبًا ما يُمنعون من عيش حياة طبيعية بسبب عضلاتهم ومفاصلهم ، فيمكنك دائمًا تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

وعلى الرغم من فعالية الأدوية الموصوفة، فإن تناول هذه الأدوية لا يخلو من المخاطر والآثار الجانبية، وخاصة إذا تم تناولها لفترات طويلة من الزمن، فهناك بعض الطرق الطبيعية والتي تتمثل في بعض الزيوت الأساسية لإدارة العضلات والمفاصل المؤلمة والملتهبة، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

أوضح الباحثون، أن الزيوت الأساسية هي عبارة عن مركبات متطايرة مشتقة من النباتات، عادةً من الأوراق والزهور، فبعض هذه الزيوت العطرية تأتي مباشرة من الطبيعة قادرة على التحكم في الالتهاب، في حين أن البعض الآخر له خصائص مسكنة.

زيت الكافور العطري:



من خلال امتلاك كل من الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنات، يمكنك دائمًا الاعتماد على زيت "الأوكالبتوس" الأساسي أو كما يعرف بـ"الكافور العطري"، ففي كل مرة تتعرض فيها للإزعاج بسبب مفاصلك المؤلمة والملتهبة، عليك بإستخدام زيت الكافور.

زيت اللافندر الأساسي:



يمتلك زيت اللافندر الأساسي خصائص مضادة للالتهابات تجعله جيدًا في علاج آلام العضلات والمفاصل المتورمة، ومع ذلك فإن ما يجعل هذا الزيت العطري أفضل الزيوت، لأولئك الذين يعانون من الألم والوجع هو حقيقة أنه مخدر طبيعي، مما يجعل النوم الجيد ليلاً أمرًا ممكنًا.

زيت إكليل الجبل العطري:



يمكنك الاعتماد على زيت إكليل الجبل الأساسي إذا كانت عضلاتك ومفاصلك المتألمة والمتورمة تمنعك من الحصول على ليلة نوم هادئة، هذا لأن هذا الزيت يتمتع برائحته الممتعة، التي تساعد في قادر على تهدئة أعصابك ومفاصلك.

زيت الزنجبيل العطري:



يعلم الجميع أن الزنجبيل له خصائص مذهلة مضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أن الزيت الذي يتم الحصول عليه منه هو مقاتل رائع للعضلات والمفاصل المؤلمة والملتهبة.

يحتوي زيت الزنجبيل العطري أيضًا على خصائص دافئة، مما يشجع الدورة الدموية للمساعدة في توفير الراحة في أي وقت من الأوقات.

زيت النعناع العطري:

يوفر زيت النعناع الأساسي خصائص مضادة للالتهابات والتدفئة، مما يجعله أحد أكثر العلاجات الطبيعية المطلوبة لعلاج آلام العضلات والمفاصل المتورمة.

زيت الزعتر العطري:



يقسم الكثير من الناس على فعالية زيت الزعتر العطري في توفير الراحة من العضلات والمفاصل التي تكون مؤلمة وملتهبة، بفضل الخصائص المضادة للتشنج الموجودة به، يمكن استخدام زيت الزعتر الأساسي للتحكم في تقلصات وتشنجات العضلات.

زيت السرو العطري:



يشبه زيت الزعتر الأساسي زيت السرو الأساسي نظرًا لكونه يحتوي على خصائص مضادة للتشنج أيضًا، وهذا يعني فقط أنه يمكنك تخفيفه بالزيت الحامل الذي تختاره وتدليك العضلات التي تعاني من تقلصات وتشنجات.