بعد فشل احتوائها.. حرائق كاليفورنيا تهدد أكبر وأقدم الأشجار بالعالم

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن حريق الغابات الأمريكية بولاية كاليفورنيا المتزايد الذي أشعله البرق، وانتشر عبر غابات سييرا نيفادا الكثيفة والجافة، يشكل أخطارًا على أشجار السكويا القديمة في متنزهها الوطني الذي يحمل الاسم نفسه.

واندفع حريق براديس وكولوني اللذان تجمعا معًا ليصبحا حريق مجمع، عبر أكثر من 3000 فدان من التضاريس شديدة الانحدار والتي يصعب الوصول إليها منذ اشتعالها في 9 سبتمبر الجاري في منتزهات سيكويا وكينجز كانيون الوطنية، ووصلت نسبة الاحتواء 0 % بحلول صباح أمس الثلاثاء.

وساهمت الأشجار الجافة وصنوبر بونديروسا المجفف والأشجار الميتة التي استسلمت بالفعل لظروف الجفاف القاسية وتفشي الحشرات في إشعال النيران بشدة لدرجة أن مسئولي المتنزه يخشون أن تكون أكبر الأشجار في العالم في خطر.

وقال مارك روجيرو، مسؤول المعلومات عن حرائق المتنزهات الوطنية في سيكويا وكينجز كانيون: "هناك تهديد خطير للبساتين".

وأشجار سكويا، التي تمتد مئات الأقدام في السماء ومكيفة لتزدهر في النار فهي مرنة بشكل لا يصدق، وتطورت الأشجار العملاقة لتتحمل الحرارة، مع اللحاء الذي يحميها والأقماع الحاملة للبذور التي تعتمد على اللهب لتفتح.

وتعتبر الحرائق عادة صحية للغابات، مما يساعد على إزالة الشجيرات لخلق مساحة للشتلات.

لكن الحرائق التي اشتعلت بشكل أكثر سخونة وشدة متزايدة شكلت تهديدات جديدة للأشجار التي نجت هناك منذ آلاف السنين، ففي العام الماضي، فقد أكثر من 10% منها بسبب النيران.

وقال كريستي بريجهام، رئيس إدارة الموارد والعلوم في منتزهات سيكويا وكينجز كانيون الوطنية ، في العام الماضي عن الاكتشاف الكئيب: "لا يمكنني المبالغة في التأكيد على أن هذا يثير الذهن لنا جميعًا، عاشت هذه الأشجار منذ آلاف السنين، لقد نجوا بالفعل من عشرات حرائق الغابات".

بين عامي 2015 و2020 تم حرق ثلثي المنطقة التي تنمو فيها بساتين السيكويا العملاقة.