الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سابق كل الناس» تجمع الملحن مدين والمطرب إسلام غالى (فيديو)

إسلام غالي مع مدين
إسلام غالي مع مدين

طرح المطرب الشاب إسلام غالي، مساء الأربعاء، أغنية جديدة من أغاني ألبومه الذي يحمل عنوان "سابق كل الناس" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب". 

تحمل الأغنية عنوان "سابق كل الناس" وهي من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، تسجيل غناء مصطفى رؤوف، إدارة أعمال صلاح الجابي، وأحمد شراقي ڤيديو جرافيك، ومحمد نافع سوشيال ميديا. 

تقول كلمات الأغنية: "سابق كل الناس لقلبي واصلي اللي بحسه جمبك عمره ما كان حاصلي معقول في احساس بيقدر يخلي واحد لسه عارفك في بالك تملي شوفتك في ثواني اتلخبطت وشقلبت كياني استسلمت وقولت بحبك استوعبتها؟ ولا اقولها تاني بمجرد بس ما قربت وقلبي معدش موقف خبط ده في ايه اللي بيحصل بالظبط انا ليه اختل اتزاني". 

وأغنية "سابق كل الناس" أولى أغاني ألبومه الذي يحمل نفس العنوان، ويطرح إسلام 12 أغنية على فترات متقاربة بواقع كل شهر ميني ألبوم يضم 4 أغاني.

عزيز الشافعي المحلن مدين المطرب إسلام غالي إسلام غالي سابق كل الناس أغنية سابق كل الناس

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