غياب مؤثر لـ 17 نجما عن السجادة الحمراء في حفل ميت جالا 2021 (صور)

انطلقت فعاليات حفل ميت جالا Met Gala 2021، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بعد تأجيله العام الماضي، بسبب وباء كورونا، حيث تنافس نجوم ونجمات هوليوود على إطلالتهم، فقد شهد الحفل إطلالات متباينة من الأزياء الراقية وأخرى غريبة، ولكن هناك نجوم كنا نود أن نراهم على السجادة الحمراء لحفل ميت جالا 2021.

نيكول كيدمان

نيكول كيدمان

شاهدنا الجمة نيكول كيدمان بحفل Met Gala عام 2016 وكانت أول مرة لها منذ أكثر من عقد، ولكنها لم تظهر مرة أخرى بالحفل، حيث أن حضورها يكون مميزًا في أي مهرجان تذهب إليه.

كاتي بيري

كاتي بيري

اعتادا الجمهور رؤية، النجمة كاتي بيري في معظم فعاليات Met Galas، لكنها تخطت حفل هذا العام 2021.

مايلي سايروس

مايلي سايروس

كانت النجمة مايلي سايروس دائمة الحضور، في أربع مواسم من حفل Met Galal في الماضي، لكنها للأسف لم تحضر الرقم خمسة هذا العام.

توم برادي والعارضة جيزيل بوندشين

توم برادي والعارضة جيزيل بوندشين

لم يحضر أيضا الحفل هذا العام، النجم توم برادي وعارضة الأزياء جيزيل بوندشين، بسبب جائحة كورونا التي

كاردي بي

كاردي بي

تألقت Cardi B بأزياء مميزة في حفل Met Gala، لكنها قررت البقاء في المنزل هذا العام بسبب حملها.

تايلور سويفت

تايلور سويفت

ذهبت النجمة تايلور سويفت إلى Met Gala ست مرات من قبل، وكانت رئيسة مشاركة بالحفل في إحدى المرات، لكنها قررت البقاء في المنزل هذا العام.

بيلي بورتر

بيلي بورتر

اعتاد النجم بيلي بورتر، مفاجأة جمهوره بأزياء غريبة ومختلفة في الكثير من الحفلات، لكنه لم يحضر هذا العام.

بيلا حديد

بيلا حديد

على الرغم من تواجدها بمدينة نيويورك من أجل أسبوع الموضة في نيويورك NYFW ، يبدو أن بيلا حديد اختارت تخطي حفل Met Gala لهذا العام.

جينيفر لورانس

على الرغم من أن النجمة جينيفر لورانس، قد تبدو منتظمة في حضور Met Gala، إلا أنها تشارك في هذا الحدث هذا العام.

آن هاثاواي

آن هاثاواي

غابت أيضًا أناقة، آن هاثاواي، هذا العام، فهي صاحبة أفضل لحظات الموضة في خمس مرات من قبل في حفل Met Gala.

مادونا

مادونا

لم تحضر أيَا النجمة مادونا في Met Gala هذا العام، لكن ابنتها كانت هناك.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

غاب الزوجان، بريانكا شوبرا و نيك جوناس عن السجادة الحمراء هذا العام.

كايلي جينر

كايلي جينر

أعلنت Kylie Jenner في اللحظة الأخيرة أنها لن تكون في Met Gala هذا العام، على الرغم من أنها كانت في مدينة نيويورك في نهاية هذا الأسبوع.

سارة جيسيكا باركر

سارة جيسيكا باركر هي أيقونة أزياء في مدينة نيويورك، وقد أصبحت نجمة أساسية على السجادة الحمراء في Met Gala، لقد تخطت في عام 2019 وتخطت مرة أخرى هذا العام.

سيلينا جوميز

حضرت سيلينا جوميز حفل Met Gala خمس مرات في الماضي، ولكنها غابت هذا العام، فقد كانت لديها بعض لحظات الموضة المذهلة في الحدث السنوي.