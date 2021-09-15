«الصحة الأردنية»: 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10574 وفاة و810559 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.41%، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12468 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 87 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 504 حالات.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وذكر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 893 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 787517 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32710 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9678046 فحصاً.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3605788 ، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3139853.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ذكرت أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 225 مليونا و823 ألفا و229 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و649 ألفا و567 حالة.​