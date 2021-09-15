الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 19 طن جبن و1000 زجاجة خل فاسدة فى حملة بكفر الشيخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت حملة تموينية رقابية بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تنسيقا مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي وانضمام جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الادارى والقيام بحملة مفاجئة وذلك للمرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

يأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق منهم عدد 2 محضر تموين وعدد 7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبن وعدد 960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى عدد ٣ محضر بيئة وعدد 15 محضر إشغال.

ومؤخرا، شنّت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة، والمصانع التي تقوم بإنتاج الأغذية والأدوية الفاسدة، بدائرة مركز مطوبس، وتحفظت على قرابة 13.5 طن أدوية بيطرية وسلع ومواد خام لتصنيع العطور فاسدة ومجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بمشاركة الدكتور سامح البنا، معاون وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالقوي، المفتش بمباحث التموين، ورضا صلاح مليكة، مفتش بإدارة الرقابة.

رصدت الحملة 3 مصانع بدائرة مركز مطوبس، حيث تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الأدوية البيطرية، وبداخله 2.5 طن أدوية بيطرية، منتهية الصلاحية، وجري التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 2760 لسنة 2021 جنح أ د ط مركز مطوبس، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل محاسبة المخالفين.

كما رصدت الحملة مصنع لتصنيع الزيوت، وضبطت بداخله 5 أطنان كسب فول صويا، بدون تاريخ إنتاج، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المخضر اللازم برقم 2761 لسنة 2021 جنح أ د ط مركز مطوبس، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وداهمت الحملة مصنع لتصنيع العطور والبخور، بدون ترخيص، بالمدينة الصناعية بمطوبس، يقوم مالكه باستخدام مجهولة المصدر وبدون بيانات وعلامات تجارية غير مسجلة باسمه، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وبتفتيش المصنع عُثرت بداخله على 5 أطنان «جوس بودر» و100 لتر «كحول» مواد خام لاستخدامها في تصنيع البخور والعطور، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وحررت المحضر رقم 2762 لسنة 2021 جنح أ د ط مركز مطوبس، وجاري العرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ القرار التي تراها مناسبا لردع المخالفين.

دسوق جبنة كفر الشيخ محضر

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وائل لطفي

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