«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن المنظمة تعمل مع اليونيسيف لوضع التوجيهات الأمنة لعودة الأطفال إلى المدارس وهناك توصيات شاملة محدثة من اللجنة المعنية.

وأضاف أنه يمكن تطعيم الأطفال بلقاحات فيروس كورونا في حال عدم إصاباتهم بأي أمراض مصاحبة، في البلدان التي تعانى من زيادة انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن اللقاحات مثل "فايزر" و"فايتك" مناسبان للأطفال من 12 عاما فأكبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، لاستعراض مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، وجهود الاستجابة في إيران.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور جعفر حسين سيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية إيران الإسلامية.