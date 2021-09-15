«الصحة العالمية»: 15 مليون إصابة و278 ألف وفاة بكورونا «شرق المتوسط»

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، إن إقليم شرق المتوسط سجل أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى 12 سبتمبر 2021.

وأضاف، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهد إقليم شرق المتوسط انخفاضًا في العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات، ولكن الوضع لا يزال هشًّا ولا يمكن التنبؤ به، فمنذ بداية تفشي الجائحة، رأينا الاتجاهات تتطور في شكل موجات. لذلك، على الرغم من الانخفاض الذي شهده إقليمنا مؤخرًا خلال الأسابيع الأخيرة، فإن هذه الجائحة لم تنتهِ بعدُ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لاستعراض مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، وجهود الاستجابة في إيران.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور جعفر حسين سيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية إيران الإسلامية.

آخر إحصائية لكورونا فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 325 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد، وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 293951 من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.