يتصدر شباك التذاكر.. 9.7 مليون إيرادات «ماكو»

واصل فيلم «ماكو» تحقيق الإيرادات المرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وجمع الفيلم إيرادات عالية تربع بها على صدارة الترتيب متفوقاً على فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي تصدر الترتيب طوال الفترة الماضية.

ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم أمس الثلاثاء إلى 323 ألف جنيه ليصبح المجموع الكلي للإيرادات 9 ملايين جنيه و700 ألف.

الإعلان الرسمي لفيلم «ماكو» كان قد تخطى حاجز الـ7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد طرحه بعدة أيام.

وبدأ عرض الفيلم جماهيرياً يوم الأربعاء قبل الماضي بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا وبدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي 4 سنوات، وتدور أحداثه عن العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي، سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية.

الفيلم من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي.