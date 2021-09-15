الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص ادعى عمله بالحكومة للاحتيال والنصب على المواطنين

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط نصاب محترف ادعى عمله بالحكومة للاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وبحوزته نماذج مشروعات المدن الجديدة في محافظة القاهرة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منها على مبلغ مالي مُدعياً لها أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها على غير الحقيقة.

التحريات 

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً احتيالياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة.

وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين ، وتمـكن من خلال ذلك النشاط من الاستيلاء على مبلغ مالي من الُمبلغة بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على العديد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المجني عليهم، العديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه -العديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لاستخدامها في الاحتيال على المواطنين- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

 بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 5 وقائع، بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وتتمكن من ضبط شخص مارس نشاطاً إجرامياً احتيالياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة.

وحدة سكنية القاهرة المواطنين نصاب وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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