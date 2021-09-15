الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بأسماء الفائزين.. «صيدلة عين شمس» تختتم مسابقة آلقرآن الكريم

المسابقة
المسابقة

اختتمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اللجنة الثقافيه واتحاد الطلاب، مسابقة القرآن الكريم بمستوياته حفظ وتجويد كامل، نصف القرآن، ربعه.

جرت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني أسامة، عميد الكلية، وتحت إشراف، الدكتور ريحاب عثمان أحمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتنشر "الدستور" أسماء الفائزين والمراكز بالكامل: 
المركز الأول في تحفيظ و تجويد القرآن الكريم كامل
الطالب عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 
المركز الثاني الطالبة سندس سيد محمد 
الثالث الطالبة إيمان فتحي على
 

حفظ وتجويد نصف القرآن الكريم:
الطالبة رحمة أنور حسني 
المركز الثاني دان أسامة إبراهيم 
المركز الثالث الطالبة رؤى ماهر محمد
 

حفظ وتجويد ربع القرآن الكريم:
الطالبة تقي خالد محمد
المركز الثاني الطالبة نورهان محمد أحمد
المركز الثالث الطالبة هاجر شعبان مرزوق 
المركز الثالث مكرر الطالبة مها إبراهيم

نائب رئيس أسماء الفائزين رئيس الجامعة المستوى الثالث المتيني أتحاد الطلاب الطالبة رحمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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