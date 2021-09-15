القبض على أجنبية حاولت السفر بجواز مزور فى مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة أجنبية الجنسية؛ لمحاولتها السفر عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب جواز سفر مزور.

وكشفت وزارة الداخلية ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ميناء القاهرة الجوى بتقدم إحدى السيدات للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب جواز سفر مزور.

انتقلت الأجهزة الأمنية ، وتم ضبط إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية وبالفحص تبين قيامها بالتقدم للسفر إلى إحدى الدول مستخدمة جواز سفر يحمل صورتها وبياناتها مزورة عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية وتثبيت المزورة بدلاً منها، وبالفحص الفني لجواز السفر المشار إليه تبين تزوير التواريخ الخاصة ببصمتي الدخول والخروج من إحدى الدول الأجنبية.

وبمناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحصلت على جواز السفر المضبوط منذ عامين حال تواجدها بإحدى الدول الأجنبية من أحد أقاربها نظير مبلغ مالي لتتمكن من السفر بموجبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني، العرض على النيابة للتحقيق.