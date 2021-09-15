الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم مطروح يشكر الجهات الأمنية والتنفيذية لتيسيير امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح  الشكر إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ورجال الشرطة للجهد المتميز في التأمين المحكم للجان امتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية العامة منذ اليوم الأول وتأمين مركز توزيع الأسئلة وكذلك التأمين المشدد لصناديق أوراق الاسئلة والاجابات بكافة اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية بأرجاء محافظة مطروح.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى أعضاء غرفة عمليات المحافظة والعاملين بمديرية التموين والكهرباء وشركة مياه الشرب وإدارات الحماية المدنية والمرور وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي والطب الوقائي تقديرًا للاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية على مدار أعمال الامتحانات وتحقيق منظومة امتحانية متكاملة سادتها  تنفيذ التدابير الأمنية المحكمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما قدم وكيل تعليم مطروح  الشكر الي الصحفيين شركاء التنمية ومديري مكاتب الصحف القومية والمستقلة والمواقع الإعلامية الإلكترونية بمحافظة مطروح تقديرًا لحسن التغطية والمتابعة الجيدة والنقل الحي والصادق لمسار العملية الامتحانية.

وكان قد قدم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير إلى إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مبروك جبر عضوي اللجنة الثلاثية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية عرفانا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر والإخلاص والتفاني في العمل علي مدار أعمال الامتحانات.

وقدم  وكيل تعليم مطروح الشكر إلى مصطفي عبدالمنعم السمرة رئيس مركز توزيع الأسئلة والسيد فاروق مسئول أمن بتعليم مطروح وأعضاء المركز وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وكافة الزملاء المنتدبين للعمل في اللجان الامتحانية عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وأداءات فعالة على مدار العملية الامتحانية.

وأشاد بالمجهودات التي تم بذلها على مدار أعمال الامتحانات وتحلي المشاركين فيها بالجدية والالتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية منضبطة.

وزير الداخلية محافظة مطروح الشهادة الثانوية رجال الشرطة مركز توزيع الأسئلة

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وائل لطفي

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