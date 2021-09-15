الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«استغاثات الوزراء» تستجيب لولي أمر يتألم نجله من حروق: نقله للحلمية العسكري

الدكتور حسام المصري
الدكتور حسام المصري

فور رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة ولي أمر يعاني نجله البالغ عمره 13 عاما من حروق شديدة بالساقين والفخذين واليدين من الدرجة الثالثة إثر تعرضه لحادث أليم، حيث ناشد الأب في استغاثته استكمال علاج نجله بمستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، أن فريق التدخل السريع للجنة تواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي بدورها أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، حيث كان نجله يعاني من ارتفاع دائم في درجة الحرارة وحالته حرجة للغاية. 

وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أنه تم التواصل مع المسئولين بالفرع العلاجي بوزارة الدفاع، كما تم التنسيق مع قائد مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، الذي قام سريعا بعرض الحالة على رئيس قسم جراحات التجميل والحروق بالمستشفى، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية، أوصى بقبول الحالة تمهيداً لاستكمال العلاج وإجراء الجراحات اللازمة على الفور، ووجه الدكتور حسام المصرى لهم جميعا الشكر على تحركهم السريع، والتعاون المستمر.

وأكد المصري أن هذه الاستجابات الفورية تأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الصدد، وفي ظل حرص اللجنة الدائم على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا استمرار متابعة اللجنة لأي حالات تتطلب التدخل السريع، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار اليوم.

ويشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم ملتقي بناة مصر. 

مواقع التواصل الاجتماعي لجنة الاستغاثات الطبية رئاسة مجلس الوزراء لاستغاثة ولي أمر الاب استكمال علاج الدكتور حسام المصري المستشار الطبى لمجلس الوزراء

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