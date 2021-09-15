تونس.. 5 أحزاب تعبر عن رفضها المطلق لدعوات تعليق الدستور

أصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية، بيانا مشتركا يوم الثلاثاء عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، طالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

كما عبرت الأحزاب المذكورة عن رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

واستنكرت الأحزاب الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا.

كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

ورفضت الأحزاب الخمسة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وأكدت تمسكها بالتشاركية والحوار منهجا لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.

و علي صعيد آخر ، ذكرت وزارة الصحة التونسية أن عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف، بلغ 428 ألفا و109 أشخاص من إجمالي 568 ألفا و410 أشخاص تمت دعوتهم للتلقيح.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن 51 ألفا و450 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى للقاح، فيما تلقى 376 ألفا و659 مواطنا الجرعة الثانية حتى الآن.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن 17 ألفا و364 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي مليونا و995 ألفا و669 شخصا.



وأوضحت أن 22 ألفا و280 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال نفس المدة، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية 16 مليونا و451 ألفا و238 شخصا.