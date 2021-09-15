إيران.. ضبط عصابة تخطف المهاجرين غير الشرعيين وتطلب فدية من ذويهم

ضبط الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان شمال غرب البلاد عصابة امتهنت خطف المهاجرين غير الشرعيين، وطلب الفدية من ذويهم لتحريرهم.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن "الحرس الثوري تمكن من ضبط عصابة تنشط في تهريب البشر، تختطف المهاجرين غير الشرعيين وتعذبهم وتبتزهم عبر طلب الفدية من عوائلهم".

وأضافت أن "قوات الحرس الثوري اشتبكت مع أفراد العصابة، واعتقلت 5 منهم فيما قتل أحدهم خلال الاشتباك".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على 3 أسلحة حربية وذخيرة"، لافتة إلى أنه "تم إطلاق سراح 30 رهينة، تظهر آثار التعذيب على أجسادهم".

وعلى صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 22 ألفًا و329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و340 ألفًا و656 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و123 حالة في وضع حرج.

وأضاف البيان، أن البلاد سجلت -خلال نفس الفترة- 408 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 115 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و627 ألفا و27 شخصا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.