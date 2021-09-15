تعرف على أسعار الحديد والجبس اليوم الأربعاء

تزداد عملية البحث الإلكترونية، على أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد اليوم الأربعاء 15 /9/ 2021، لذا تنشر《الدستور》لقرائها، هذا التقرير، لمساعدتهم على معرفة تفاصيل أسعار الحديد والجبس للمستهلك اليوم.



شهدت أسعار طن الحديد اليوم الأربعاء 15-9-2021، استقرارا جماعيا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 14600 جنيه للطن الواحد، إلى 14300 جنيه للطن الواحد.





سعر الحديد اليوم الأربعاء 15-9-2021



وصل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، في شركة عز، 14600 جنيه.

بينما سجل سعر الحديد اليوم الأربعاء، في شركة المصريين 14550 جنيها.

في حين استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، بشركتي "العشري، 14350 جنيها، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل".



وبلغ سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، بشركة عطية، 14300 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".





أسعار الجبس اليوم الأربعاء



شهدت أسعار طن الجبس اليوم الأربعاء 15 /9 /2021، استقرارا جماعيا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 860 جنيه للطن الواحد، وحتى 580 جنيه للطن الواحد.



سجل سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة سيناء، 860 جنيها.

في حين وصل سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيها.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة العامرية نحو 655 جنيها.

واستقر أيضا، سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيها.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة السويس، مستقرا عند 580 جنيها.