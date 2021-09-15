الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استمرار أعمال التطوير بميدان الشهيد أحمد منسى بمنيا القمح فى الشرقية (صور)

تطوير ميدان الشهيد
تطوير ميدان الشهيد أحمد منسي

في ظل حرص الدولة على رفع كفائة الشوارع والميداين العامة، تواصل استمرار أعمال التطوير بميدان الشهيد أحمد منسي، بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية، ورصف شارع سيد مرعي، ورفع كفاءة الطرق  بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدنية.

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 تطوير ميدان الشهيد أحمد منسي

وقال المهندس محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، إنه يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بميدان الشهيد منسي حتى يليق مع أعمال الشهيد، بما يتناسب مع قيمته الخالدة، وأيضًا تطوير الشوارع والطرق بالمركز في المواعيد المحددة، طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمركز.

وأكد على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع المدينة من خلال رفع كفاءة الطرق وذلك بتوسعتها وإعادة رصفها لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المدينة والقرى،  ومن أجل الحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المركز.

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 تطوير ميدان الشهيد أحمد منسي

ويقول محمد الفرماوي، أحد سكان المدينة، إنه منذ بدأ العمال في أعمال تطوير الميدان ورصف الطريق تحت إشراف عدد من مسئولي الحي والجهات المعنية، بعد أن شهد تكسير وتحطيم لفترة طويلة، وكان يسبب في تلف السيارات، وأنه سعيد بتطوير ميدان الشهيد المنسي؛ لأنه علامة مميزة في تاريخ منيا القمح ومحافظة الشرقية، ويفخر بسيرته العطرة جميع أبناء المحافظة بوجه خاص، والمصريين بوجه عام.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، أحد سكان المنطقة، أن أعمال الرصف وتطوير الميدان الطرق شملت الشوارع الرئيسية، وأنهم منتظرين الاتهاء من تطوير ذلك المحور المروري الحيوي، مطالبًا كافة السكان والأهالي بالحفاظ على أعمال التطوير وعدم إفسادها، ووضع عقوبات لمن يخالف ذالك.

وأشاد العديد من الأهالي  بعمليات تطوير ميدان الشهيد أحمد منسي بمنطقة عبده مكي،  والشوارع الجانبية ورصف وتطوير شارع وجية أباظة وشارع سيد مرعي، وأنه جاري تنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع سيد مرعي.

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 تطوير ميدان الشهيد أحمد منسي
محافظة الشرقية أعمال التطوير الشهيد احمد منسي الشوارع والميادين رفع كفاءة الشهيد منسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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