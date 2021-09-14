الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرارات وتوصيات مهمة.. محافظ جنوب سيناء يترأس جلسة المجلس التنفيذي

مجلس تنفيذي جنوب
مجلس تنفيذي جنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم ٩ لسنة ٢٠٢١ بحضور د. إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات بالمحافظة، ونواب مجلس النواب بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

بدأت الجلسة بالسلام الوطني، والترحيب باللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد الجديد، وهاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء الجديد، الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم الجديد علي أرض محافظة جنوب سيناء.

أشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء كوبري يصل بين الطور الشرقية والطور الغربية و بوابتين في مدخل المدينة من الاتجاهين الوادي والساحل ضمن أعمال تطوير مدينة طور سيناء، مشددا علي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قاطني الرويسات وحداتهم السكنية البديلة.

وشدد المحافظ علي إعادة تخطيط منطقة الكانيون بذهب بالتعاون مع وزارة البيئة وان تكون الأولوية لأهالي المدينة، كما بحث المحافظ خلال الجلسة موقف المنح الجامعية المقدمة لأبناء جنوب سيناء، بالجامعات المختلفة منها الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الشروق، جامعة سيناء، جامعة حلوان، جامعة السويس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جنوب سيناء مجلس تنفيذي الصحة كوبري طلاب

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وائل لطفي

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