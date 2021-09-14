بعد الانتهاء من الثانوية العامة.. تعرف على التنسيق الجديد للدبلومات الفنية

بعد الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات والمعاهد، توفر وزارة التعليم العالي للطلبة الدبلومات الفنية الأماكن المتاحة للتقديم على الكليات والمعاهد التي وقد يتم التسجيل فيها.

بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية خلال الفترة القادمة واختبار ما يزيد على مائتي ألف طالب وكطالبة في مختلف الشعب الفنية من ثانوي زراعي وصناعي وتجاري وفندقي، وقد يكتفي بعض الطلبة بهذه الشهادة.

يتم فتح التنسيق على بوابة الحكومة الرقمية التابعة لوزارة التعليم العالي خلال الفترة القادمة القليلة للغاية وتنسيق الدبلومات الفنيه لعام 2021 الذي يتمكن الطلاب والطالبات فى شتي مراحل الدبلومات الفنية سواء الشعبة التجارة او الصناعة او الزراعة.

ترصد لكم «الدستور» التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية للقبول بالمعاهد العالية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط 88.06

- المعهد العالي هندسة بلبيس 87.95

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 87.95

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا مدينة شبرامنت 78.94

- معهد القاهرة العالي هندسة بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 87.89

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بأسيوط 87.89

- اقتصاد منزلي بحلون 87.83.

- المعهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية 87.83

- اقتصاد منزلي المنوفية شبين الكوم 87.83

- معهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينه السلام87.78

- اقتصاد منزلي العريش87.57

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة87.50

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفيه87.39

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة87.35

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة87.22

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس87.83

- معهد مصر العالي هندسه والتكنولوجيا منصورة 86.83

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى86.67

- المعهد العالي للهندسة بالمنيا 78.23

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.65