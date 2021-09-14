جمارك البريد بالقاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد بالقاهرة برئاسة محمد محمود، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها، أنه أثناء إنهاء الإجراءات بجمرك البريد المصرى اشتبه مجدى أحمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم CC091157734Nl الواردة من هولندا بفتحه تبين أن بداخله كيس بن مغلق بداخله أقراص يشتبه فى كونها مخدرة بإجمالى عدد 700 قرص يشتبه فى كونها مخدرة.

من جانبه، عرض أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى والتى أفادت بأنها من أقراص إكستازى المخدرة.

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر الضبط رقم ٤١ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.