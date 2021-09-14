«التصديري للصناعات الطبية»: الخليجيون اشترطوا الحصول على الدواء بسعره في مصر

أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن الصيادلة المصريين كانوا مسوقين للدواء المصري في دول الخليج.

وقال جورج خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فعاليات مؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات"، اليوم الثلاثاء، إن المستوردين في الخليج اشترطوا الحصول على الدواء المصري بالسعر نفسه الذي يٌباع به في مصر، لافتًا إلى أن هذه أزمة واجهت صناعة الدواء في مصر نظرًا لتثبيت أسعار الدواء منذ سنوات، وعدم تحريكها خاصة الأدوية التي تم تسعيرها قبل تحرير أسعار الصرف منذ سنوات.

وأشار أن صناع الدواء يتواصلوا حاليًا مع وزارة الصحة لحل هذه الأزمة التي تواجه المستثمرين في السوق الخليجية.

وأشاد جورج السوق الأفريقية للدواء وحجمها الكبير مشيرًا إلى أن أفريقيا تستورد دواء بـ16 مليار دولار.

وأكد أن المنافسين في أفريقيا يحاربوا الدواء المصري بسرعة التسجيل في وزارة الصحة، بينما يتأخر تسجيل الدواء المصري في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن صناع الدواء تعاقدوا مع شركات عالمية للتواصل مع وزراء الصحة الأفارقة وعرضوا عليهم تصدير الدواء بميزة تنافسية وبأسعار العام قبل الماضي وبتوفير يصل لـ20%.

وأشار إلى أنهم عرضوا على وزراء الصحة الأفارقة، فتح مصانع تصنع الدواء لحساب 150 مصنعا داخل دول أفريقيا بعد تصدير الدواء لهذه الدول لمدة سنتين مع شرط الاعتراف المتداول بتراخيص وتسجيل الدواء في البلدين وأن تسجيل الدواء في البلدين يتم الاعتراف به.

وأكد أن هذه النقطة سيتم تنفيذها في 12 نقطة أفريقية، مشددًا على وجود جانب إنساني، لتوفير دواء بسعر أرخص وإنشاء صناعات دوائية في دول أفريقيا.