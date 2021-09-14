القوات اليمنية المشتركة: معارك جديدة فى الحديدة وخسائر لـ«الحوثى»

أعلنت القوات المشتركة اليمنية عن اشتباكات عنيفة اندلعت، ظهر الثلاثاء، في جبهات "حيس" انتهت بفشل وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي.

وأوضحت القوات المشتركة في بيان لها، أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها قتلى وجرحى.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية استقدمت تعزيزات من معسكراتها في مديرية "الجراحي" وحاولت إعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة حيس لكنها باءت بالفشل الذريع، وتابع أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على كامل خطوط التماس في محاور جبهات حيس وتحديدا في المناطق النائية التي حاولت مليشيات الحوثي التسلل منها.

- إصابة 15 مدنيا في انفجار لغم جنوب الحديدة

وذكر المرصد اليمني للألغام، وهو منظمة مدنية تعنى بتوثيق ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في اليمن، أن "15 مدنيا أصيبوا بعضهم جروحه خطيرة، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بسيارة مدنية في منطقة القطابا بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة"، وذكر المرصد في موقعه عبر تويتر أن بين المصابين أطفالا ونساء.

وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي لقوات العمالقة (قوات تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي اليمني)، إن "15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، من أهالي محافظة الحديدة أصيبوا جراء إنفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة".

ونقل المركز الإعلامي العسكري عن مصادر محلية وطبية قولها: إن هؤلاء "أصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم جراء إنفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية بسيارة هيلوكس كانت تقلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج".

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم ، في مناطق واسعة من البلاد منذ بدء الحرب بينهما في أواخر 2014.