الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو» يشدد الرقابة على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات اليوم

تعقيم المترو
تعقيم المترو

قالت الشركة المصرية لإدارة مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول المواطن للمحطة إلا بعد التأكد من ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت شركة المترو، في بيان لها، أنه يتم تعقيم القطارات والمحطات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم الأرصفة بالكامل، وكذلك العربات والمقاعد والمصاعد الكهربائية والسلالم، حيث يتم التشديد على القيام بتلك الإجراءات يوميًا وذلك لضمان سلامة وأمان الركاب.

وناشدت شركة المترو المواطنين ضرورة الالتزام بمعايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

 

تعقيم المترو تطهير القطارات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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