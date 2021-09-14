الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«وأنا قبلت» تخطف الجمهور.. وأيتن عامر: مشهد «الولادة» هو الأصعب

أيتن عامر
أيتن عامر

تصدرت الفنانة أيتن عامر، محركات البحث الأكثر شهرة عبر “جوجل” بشخصية ليلى التي تجسدها من حكاية “وأنا قبلت”، من مسلسل “زي القمر”، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصًة أن الحكاية تمس كل البيوت المصرية وهي زواج المرأة برجل يصغرها في السن.

وقالت الفنانة أيتن عامر، إنها تجسد دور ليلى عمر حمزاوي، صاحبة الـ36 عامًا، وهي فتاة تعمل محاسبة في إحدى المستشفيات، تترقى في العمل حتى أصبحت مديرة الحسابات، وتقع في قصة حب من شاب أصغر منها بسنوات وهو الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب تيم مصطفي قمر، وتدخل في عدة صراعات مع أهلها والمجتمع.

وأضافت ع"امر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "نظرة المجتمع لاختلاف سن الزواج خاصًة الزوجة التي تكبر الزوج بفرق سن كبير تقريبًا 10 سنين، ونظرة المجتمع لزواجهم بتكون عاملة إزاي"، لافتًة إلى أن المسلسل درامي تراجيدي بسبب ما ستمر به البطلة على مدار الحلقات الخاصة بحكاية "وانا قبلت".

وعن تحضيرها لشخصية "ليلى"، قالت الفنانة آيتن عامر:"عجبتني الحكاية وفكرتها جدًا أول ما اتعرض عليا الدور من قِبل المنتجة مها سليم، وشركة المتحدة والمخرج معتز حسام الدين، حكاية شائكة داخل مجتمعنا، والموضوع فعلًا مهم قوي، وقعدنا نتكلم أنا والمخرج العبقري حسام في الشخصية وجهزنا ليها".

ونوهت بأنهم دخلوا معكسر مغلق الانتهاء من التصوير في وقت قياسي لعرض الحكاية بعد "غالية"، مع تكثيف ساعات التصوير لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل انطلاق عرضه، موضحًة أن الكواليس بينهم أوضحت أن طاقم العمل أسرة واحدة ويحيطه الحب والتعاون.

وعن أصعب المشاهد التي واجهت الفنانة أيتن عامر، أوضحت إنه مشهد الولادة وما سيعقبه، متابعًة:"تابعوا المسلسل بقي عشان تعرفوا الأحداث ومحرقهاش".

وأشادت بتعاونها مع المخرج معتز حسام الدين، ووصفته بـ"العبقري"، خاصًة أنه على دارية كاملة بعمله ويخرج من الفنان أفضل ما لديه من طاقة وتركيز في المشهد.

"حكاية وأنا قبلت"

حكاية انا قبلت" وهي الحكاية الثانية من مسلسل زي القمر، الموسم الثاني، وتناقش قضايا تخص المرأة، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس.

وعرضت أولى حلقات حكاية وأنا قبلت يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

الفنانة أيتن عامر أيتن عامر حكاية وأنا قبلت وأنا قبلت مسلسل زي القمر زي القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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