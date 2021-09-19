بعد نجاحه في ألعاب الفيديو.. «عمرو جيمينج» يصل لمليون متابع علي فيسبوك

وصل صانع المحتوى عمرو دياب المعروف بـ"عمرو جيمنج"، المتخصص في ألعاب الفيديو، إلى أكتر من مليون متابع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، بعدما بدأ من الصفر في مدة لم تتجاوز الكثير من الوقت.

واعتمد "عمرو" على نفسه، ولم يدعمه أحد صناع المحتوى المصريين أو العرب، وعندما كانت تقابله أي مشكله يبحث عنها بنفسه ف كل مكان حتى يجد لها حل، حيث تمكن من كسر حاجز المليون في غضون شهور قليلة، وبسط لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة.

ولم يصل "عمرو جيمنج" إلى هذا المستوى العالي في يوم وليلة، بل عمل على نفسه من مستوى الصفر وحتى بنى قاعدة جماهيرية، وأصبح من مشاهير العرب في صنع الفيديوهات والبث المباشر على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ويوتيوب، وتعتبر صفحته 3mr، من أهم الصفحات التي تتناول ألعاب الفيديو.

والجدير بالذكر أن عمرو دياب، طالب جامعى يدرس فى كلية التجارة الإنجليزى جامعة المنوفية، ويستطيع عمرو أن يفصل بين الدراسة واللعب بشكل مستمر.