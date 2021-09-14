الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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عالم

الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ «ميقاتى» بتشكيل الحكومة اللبنانية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

هنأ  أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق  تطلعات اللبنانيين. 

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان،  إن الأمين العام أعرب للرئيس ميقاتي عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي، إلي حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع إليها الشعب اللبناني، وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.

الاجتماع الأول وللحكومة اللبنانية عقب تشكيلها

وكان  رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استهل اجتماعه الأول مع أعضاء حكومته، الإثنين، بخمسة تكليفات أساسية على رأسها معالجة أزمة نقص المحروقات والدواء ووقف ما وصفه بإذلال المواطنين، في إشارة إلى الطوابير التي تمتد لمئات الأمتار أمام محطات الوقود، أملًا في الحصول على البنزين، بالإضافة إلى النقص الحاد في الدواء، سواء المحلي أو المستورد.

كان التكليف الثاني، خلال اجتماعه الأول بالحكومة اليوم، لوزير الأشغال، إذ طلب ميقاتي إعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف أماكن تصريف المياه بالأوتوسترادات والطرق قبل أن يبدأ موسم الأمطار وتتكرر مشاهد غرق الطرق.

وجاء التكليف الثالث، خلال الاجتماع، لوزير التربية والتعليم العالي بعقد اجتماعات طارئة لإنجاز الخطة الكفيلة ببدء العام الدراسي حضوريًا في المدارس، مؤكدًا أن هذا ملف أكثر من مُلِّح ولا يجوز أن يبقى أبناء اللبنانيين خارج المدرسة للسنة الثالثة على التوالي.

كما كلّف "ميقاتي" وزارتي الصحة والتربية بالتنسيق من أجل دراسة إمكانية التلقيح ضد كورونا للتلاميذ فوق سن الثانية عشرة، ووجه تكليفًا أساسيًا لجميع الوزراء، وطلب منهم تقليل الإطلالات الإعلامية والتركيز على الأفعال، مشددًا على أن المواطنين لم يعد يهمهم الكلام والوعود.

وتعهد بتكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها المواضيع المهمة وذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، داعيا إلى مواجهة التحديات الكبيرة بحزم وجدية، وعقدت اللجنة الحكومة المسئولة عن إعداد البيان الوزاري اجتماعها الثاني اليوم للإسراع بصياغة البيان لطرحه على مجلس النواب في أسرع وقت من أجل نيل الثقة.

أحمد أبوالغيط نجيب ميقاتي جامعة الدول العربية لبنان تشكيل الحكومة اللبنانية

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