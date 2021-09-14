الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضمن أعمال اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة والسلطنة

فريق أمني سعودي عماني مشترك يتفقد منفذ الربع الخالي الحدودي

اجتماع اللجنة الأمنية
اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة

تفقد فريق العمل المشترك المنبثق عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، منفذ الربع الخالي الذي يربط بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك المنبثق عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

 و جرى خلال الزيارة تقديم إيجاز عن مهام واختصاصات المنفذ، كما قام الوفد بجولة في مرافق المبنى، وتأتي هذه الزيارة على هامش اجتماع الفريق المشترك الذي بدأت أعماله يوم أمس بعقد جلسته الأولى في السلطنة والتي تضمنت بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية المشتركة. 

- العلاقات السعودية العمانية 

كسبت الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، للسعودية في يوليو من العام الماضي، أهمية محورية باعتبارها أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020. 

و شهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً مستمراً خلال العشر سنوات الأخيرة بين عامي 2010 ـ 2020، ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن، ويسعى البلدان إلى تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين.

جدير بالذكر أن السلطنة والسعودية وقعتا عام 2005 اتفاقية بإنشاء مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي الذي يأتي تدعيماً لروابط الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز ودعم العلاقات المتميزة، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

سلطنة ع مان السعودية اللجنة الأمنية التبادل التجاري هيثم بن طارق سلطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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