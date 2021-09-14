تقرير: ميلانيا ترامب رفضت الدعوة للتهدئة خلال أحداث الكابيتول

قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، رفضت الدعوة إلى التهدئة والسلام واللاعنف خلال أحداث الكابيتول التي وقعت 6 يناير الماضي.

وأفاد مصدران مطلعان، أنه كان عدد من أنصار ترمب قد اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي تسبب في وقوع 5 قتلى، ومساعدة ميلانيا، ستيفاني غريشام، أرسلت لها رسالة في ذلك اليوم جاء فيها: «هل تريدين أن تنشري تغريدة مفادها أن الاحتجاجات السلمية حق لكل أميركي، لكن لا مكان للعنف والخروج عن القانون؟»، لترد عليها ميلانيا بكلمة واحدة وهي: «لا».

وأكدت المصادر أن غريشام ستتحدث عن هذه الواقعة بالتفصيل في كتابها القادم بعنوان «سآخذ أسئلتك الآن I'll Take Your Questions Now».

كانت «سي إن إن» قد ذكرت أنه في وقت اقتحام الكابيتول، كانت ميلانيا تشرف على جلسة تصوير بالبيت الأبيض، حيث تم التقاط صور للسجاد وغيره من الأشياء في المقر التنفيذي والجناح الشرقي بالبيت الأبيض.

ولم تتحدث ميلانيا علناً بأي شكل من الأشكال عن الفظائع التي ارتكبها أنصار زوجها، حتى يوم 11 يناير، الذي أدانت فيه العنف «جزئياً».

واستقالت غريشام من منصبها عقب هجوم الكابيتول مباشرة.

وأصدر ترامب بياناً أمس (الإثنين) بخصوص كتاب غريشام الجديد قال فيه: «القصد من هذا الكتاب واضح، إنها محاولة منها لتعويض أدائها الضعيف كسكرتيرة صحافية، وعلاقاتها الشخصية الفاشلة، وسلوكها غير المهني في البيت الأبيض، كل ذلك عن طريق الكذب والخيانة، فهي تسعى لاكتساب الشهرة والمال على حساب السيدة ميلانيا ترمب».

وأخبرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، العديد من معارفها بأنها لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض وإنه في حال أراد زوجها الترشح مرة أخرى، فعليه القيام بذلك بدونها.

وقالت شبكة CNN كيت بينيت، إنه على عكس عام 2016، ليس لدى ميلانيا ترامب أي نية للانضمام إلى الحملة الانتخابية لزوجها الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أخبروها أن ميلانيا ليست مهتمة حتى بالتواجد في البيت الأبيض ولا أن تصبح السيدة الأولى مرة أخرى.

وأضافت: "ميلانيا شخصية تتمتع بالخصوصية، وهي انسحبت إلى منتجه "مار إيه لاغو" وليست مهتمة بمساعدة زوجها في أي جولة محتملة في 2024".